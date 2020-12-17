СМИ сообщили о нападении неизвестных на пост ДПС в Чечне

«Инцидент произошел ночью в Курчалоевском районе. В ходе рутинной проверки был остановлен автомобиль. В ответ на требования сотрудников в них кинули взрывное устройство», — рассказал собеседник «Интерфакса». По его данным, за ними начали погоню, во время нее из автомобиля отстреливались. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Личности убитых устанавливаются.