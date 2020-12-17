СМИ сообщили о нападении неизвестных на пост ДПС в Чечне
В Чечне сотрудники правоохранительных органов убили двоих неизвестных, бросивших в них бомбу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил агентству «РИА Новости» источник в правоохранительных органах республики. Официально эту информацию не комментировали.
«Инцидент произошел ночью в Курчалоевском районе. В ходе рутинной проверки был остановлен автомобиль. В ответ на требования сотрудников в них кинули взрывное устройство», — рассказал собеседник «Интерфакса». По его данным, за ними начали погоню, во время нее из автомобиля отстреливались. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Личности убитых устанавливаются.
Собеседник «РИА Новости» уточнил, что неизвестные бросили в патруль гранату. По данным источника ТАСС, нападение произошло на посту ДПС.