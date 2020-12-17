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СМИ сообщили о нападении неизвестных на пост ДПС в Чечне

Ведомости

В Чечне сотрудники правоохранительных органов убили двоих неизвестных, бросивших в них бомбу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил агентству «РИА Новости» источник в правоохранительных органах республики. Официально эту информацию не комментировали.

«Инцидент произошел ночью в Курчалоевском районе. В ходе рутинной проверки был остановлен автомобиль. В ответ на требования сотрудников в них кинули взрывное устройство», — рассказал собеседник «Интерфакса». По его данным, за ними начали погоню, во время нее из автомобиля отстреливались. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Личности убитых устанавливаются.

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что неизвестные бросили в патруль гранату. По данным источника ТАСС, нападение произошло на посту ДПС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных