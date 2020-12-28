В ВОЗ спрогнозировали появление новых мутаций коронавируса

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом стало известно 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, но официального подтверждения этих сведений нет. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.