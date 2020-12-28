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В ВОЗ спрогнозировали появление новых мутаций коронавируса

Ведомости

Появление новых мутаций коронавируса в мире продолжится, для вируса это естественный процесс, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове на брифинге.

«Мутации [коронавируса] продолжатся, мутация — это естественный процесс», — сказала Керкхове в эфире трансляции, которая велась в Twitter ВОЗ, заверив, что на самом вирусе «это особенно не сказывается».

«Однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их заразности», — подчеркнула она. 

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом стало известно 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, но официального подтверждения этих сведений нет. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.

Несмотря на отсутствие подтверждений большей опасности новых мутаций коронавируса, более 20 стран, включая Россию, временно ограничили транспортное сообщение с Великобританией, а некоторые также и с ЮАР.

Ранее по теме: Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией до 12 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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