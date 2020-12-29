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На Урале задержан бывший схимонах Сергий

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Бывший схимонах Сергий (Романов), укрывавшийся в Среднеуральском женском монастыре и отлученный от церкви, задержан для дачи показаний, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтвердили источник «РИА Новостей» в правоохранительных органах Свердловской области и источник «Интерфакса». 

В монастырь пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят следственные действия. Издание 66.ru сообщает, что к монастырю стянули бойцов ОМОНа и Росгвардии и пригнали автозаки. В самом монастыре проходят обыски. «Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», — рассказал собеседник ТАСС. 

По данным ТАСС, причиной задержания стало видео на YouTube, на котором бывший схимонах призывает своих сподвижников «умереть за Россию». В отношении бывшего схимонаха возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства.

Адвокат бывшего схимонаха Светлана Герасимова рассказала «Интерфаксу», что Романова отправили в Москву. 

Среднеуральский монастырь был построен под руководством Сергия Романова. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре суд екатеринбургской епархии отлучил его от церкви за отрицание коронавируса. В апреле на проповеди Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.

В начале октября Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. По версии следствия, в период с 2004 по 2019 гг. в монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.

Ранее по теме: СК возбудил еще два дела из-за ситуации в монастыре на Урале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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