На Урале задержан бывший схимонах Сергий
В монастырь пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят следственные действия. Издание 66.ru сообщает, что к монастырю стянули бойцов ОМОНа и Росгвардии и пригнали автозаки. В самом монастыре проходят обыски. «Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», — рассказал собеседник ТАСС.
По данным ТАСС, причиной задержания стало видео на YouTube, на котором бывший схимонах призывает своих сподвижников «умереть за Россию». В отношении бывшего схимонаха возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства.
Адвокат бывшего схимонаха Светлана Герасимова рассказала «Интерфаксу», что Романова отправили в Москву.
Среднеуральский монастырь был построен под руководством Сергия Романова. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре суд екатеринбургской епархии отлучил его от церкви за отрицание коронавируса. В апреле на проповеди Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.
В начале октября Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. По версии следствия, в период с 2004 по 2019 гг. в монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.