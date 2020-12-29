В Японии выявили новый штамм коронавируса из ЮАР

По данным министерства, вирус был выявлен у женщины в возрасте около 30 лет. Также в стране выявлено шесть человек с британским штаммом коронавируса, один из них — подросток. Все носители вируса переносят его бессимптомно, у одного мужчины наблюдается лихорадка и боль в горле.