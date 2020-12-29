В Японии выявили новый штамм коронавируса из ЮАР
Один случай заражения новым штаммом коронавируса из Южной Африки выявили в Японии, говорится на сайте министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.
По данным министерства, вирус был выявлен у женщины в возрасте около 30 лет. Также в стране выявлено шесть человек с британским штаммом коронавируса, один из них — подросток. Все носители вируса переносят его бессимптомно, у одного мужчины наблюдается лихорадка и боль в горле.
Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом стало известно 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, но официального подтверждения этих сведений нет. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.
Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен. По данным специалистов, британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет данных, что он повышает тяжесть заболевания или повышает риск смерти.