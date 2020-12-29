Роспотребнадзор оценил возможность заражения коронавирусом в самолете
Заразиться коронавирусом в самолете можно только от ближайших соседей или бортпроводников, если все время сидеть в кресле, сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Если человек не ходит активно по салону, а сидит в кресле, то риск заразиться у него есть только от ближайших соседей или от бортпроводников. Поэтому авиакомпании обязывают персонал работать исключительно в перчатках и масках», – говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что во время полета воздух в салоне самолета полностью обновляется каждые три минуты. Одна его половина забирается из-за борта, а другая проходит через специальные фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции способствует курсированию воздуха не по кругу, а сверху вниз, что также снижает риск заражения.
Зона досмотра является наиболее опасной с точки зрения заражения из-за большого скопления людей. «Но если вы не будете толпиться в очереди, и не станете снимать маску, а после прохождения досмотра обработаете руки антисептиком, то этим вы существенно снизите риск заразиться», – отметили в Роспотребнадзоре.
Специалисты рекомендовали до, во время и после полета придерживаться привычных мер профилактики коронавируса – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться санитайзерами.