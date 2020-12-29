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Роспотребнадзор оценил возможность заражения коронавирусом в самолете

Ведомости

Заразиться коронавирусом в самолете можно только от ближайших соседей или бортпроводников, если все время сидеть в кресле, сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Если человек не ходит активно по салону, а сидит в кресле, то риск заразиться у него есть только от ближайших соседей или от бортпроводников. Поэтому авиакомпании обязывают персонал работать исключительно в перчатках и масках», – говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что во время полета воздух в салоне самолета полностью обновляется каждые три минуты. Одна его половина забирается из-за борта, а другая проходит через специальные фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции способствует курсированию воздуха не по кругу, а сверху вниз, что также снижает риск заражения.

Зона досмотра является наиболее опасной с точки зрения заражения из-за большого скопления людей. «Но если вы не будете толпиться в очереди, и не станете снимать маску, а после прохождения досмотра обработаете руки антисептиком, то этим вы существенно снизите риск заразиться», – отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендовали до, во время и после полета придерживаться привычных мер профилактики коронавируса – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться санитайзерами.

Ранее по теме: В Минздраве заявили о необходимости носить маску после вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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