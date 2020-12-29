Роспотребнадзор оценил возможность заражения коронавирусом в самолете

В ведомстве объяснили, что во время полета воздух в салоне самолета полностью обновляется каждые три минуты. Одна его половина забирается из-за борта, а другая проходит через специальные фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции способствует курсированию воздуха не по кругу, а сверху вниз, что также снижает риск заражения.