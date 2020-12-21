В Минздраве заявили о необходимости носить маску после вакцинации от коронавируса

В то же время замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов посоветовал после вакцинации продолжать носить маску, так как она существенно снижает риск заражения коронавирусом. По его словам, привитые от коронавируса люди могут им заразиться, однако течение болезни будет легче.