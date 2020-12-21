В Минздраве заявили о необходимости носить маску после вакцинации от коронавируса
После вакцинации от коронавируса необходимо продолжать носить маску, сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минздрав.
«Метод защиты в виде использования маски необходимо соблюдать и в дальнейшем», — сообщили в Минздраве, отвечая на вопрос о том, можно ли не носить маску после вакцинации.
Между двумя прививками от коронавируса необходимо использовать в общественных местах маски и перчатки, обрабатывать руки и гаджеты спиртосодержащими жидкостями, соблюдать социальную дистанцию и избегать контактов с инфицированными. Уточнить показатель уровня антител можно спустя три недели после второго введения вакцины, отметили в министерстве.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимость ношения масок отпадет, когда россияне будут обеспечены вакциной от коронавируса. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что отказаться от использования маски можно через три недели после введения второго компонента вакцины от коронавируса.
В то же время замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов посоветовал после вакцинации продолжать носить маску, так как она существенно снижает риск заражения коронавирусом. По его словам, привитые от коронавируса люди могут им заразиться, однако течение болезни будет легче.
В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» началась во всех регионах России.