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В Минздраве заявили о необходимости носить маску после вакцинации от коронавируса

Ведомости

После вакцинации от коронавируса необходимо продолжать носить маску, сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минздрав.

«Метод защиты в виде использования маски необходимо соблюдать и в дальнейшем», — сообщили в Минздраве, отвечая на вопрос о том, можно ли не носить маску после вакцинации.

Между двумя прививками от коронавируса необходимо использовать в общественных местах маски и перчатки, обрабатывать руки и гаджеты спиртосодержащими жидкостями, соблюдать социальную дистанцию и избегать контактов с инфицированными. Уточнить показатель уровня антител можно спустя три недели после второго введения вакцины, отметили в министерстве.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимость ношения масок отпадет, когда россияне будут обеспечены вакциной от коронавируса. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что отказаться от использования маски можно через три недели после введения второго компонента вакцины от коронавируса.

В то же время замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов посоветовал после вакцинации продолжать носить маску, так как она существенно снижает риск заражения коронавирусом. По его словам, привитые от коронавируса люди могут им заразиться, однако течение болезни будет легче.

В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» началась во всех регионах России.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре не видят необходимости носить маски после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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