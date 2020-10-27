В Роспотребнадзоре не видят необходимости носить маски после вакцинации
Необходимость ношения масок отпадет, когда россияне будут обеспечены вакциной от коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Здоровое общество», передает «Интерфакс».
«Я думаю, что нет. Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», – сказала Попова, отвечая на вопрос, останутся ли маски навсегда.
27 октября Роспотребнадзор официально рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Исполнение всеобщего масочного режима в регионах должны проконтролировать высшие органы субъектов.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» получила регистрацию 30 сентября. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.