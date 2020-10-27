В Роспотребнадзоре не видят необходимости носить маски после вакцинации

«Я думаю, что нет. Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», – сказала Попова, отвечая на вопрос, останутся ли маски навсегда.