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В Роспотребнадзоре не видят необходимости носить маски после вакцинации

Ведомости

Необходимость ношения масок отпадет, когда россияне будут обеспечены вакциной от коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Здоровое общество», передает «Интерфакс».

«Я думаю, что нет. Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», – сказала Попова, отвечая на вопрос, останутся ли маски навсегда.

27 октября Роспотребнадзор официально рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Исполнение всеобщего масочного режима в регионах должны проконтролировать высшие органы субъектов.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» получила регистрацию 30 сентября. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.

Ранее по теме: Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных