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Депздрав оценил рост смертности в Москве

Ведомости

Количество смертей в Москве в ноябре выросло более чем на 4000 по сравнению с ноябрем 2019 г., – до 14 456, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

«В ноябре 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 14 456 смертей (на 4730 случая больше, чем в ноябре 2019)», – говорится в сообщении.

Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 11%.

Основной причиной смерти коронавирус стал в 3 418 случаях. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19 на 43% по сравнению с октябрем, доля умерших увеличилась на 0,2% – с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре.

Летальность от COVID-19 в Москве за весь период пандемии составляет 2,23%, если учитывать только случаи, в которых коронавирус стал основной причиной смерти, или 3,83%, если учитывать случаи, в которых COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, рассказали в департаменте.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5641 новый случай коронавируса, 5626 человек выздоровели, 75 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 798 тыс. случаев COVID-19 и 11 064 летальных исхода.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал рост смертности в России в ноябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных