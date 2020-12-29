Депздрав оценил рост смертности в Москве

Летальность от COVID-19 в Москве за весь период пандемии составляет 2,23%, если учитывать только случаи, в которых коронавирус стал основной причиной смерти, или 3,83%, если учитывать случаи, в которых COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, рассказали в департаменте.