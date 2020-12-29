Депздрав оценил рост смертности в Москве
Количество смертей в Москве в ноябре выросло более чем на 4000 по сравнению с ноябрем 2019 г., – до 14 456, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
«В ноябре 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 14 456 смертей (на 4730 случая больше, чем в ноябре 2019)», – говорится в сообщении.
Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 11%.
Основной причиной смерти коронавирус стал в 3 418 случаях. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19 на 43% по сравнению с октябрем, доля умерших увеличилась на 0,2% – с 1,7% в октябре до 1,9% в ноябре.
Летальность от COVID-19 в Москве за весь период пандемии составляет 2,23%, если учитывать только случаи, в которых коронавирус стал основной причиной смерти, или 3,83%, если учитывать случаи, в которых COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, рассказали в департаменте.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5641 новый случай коронавируса, 5626 человек выздоровели, 75 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 798 тыс. случаев COVID-19 и 11 064 летальных исхода.