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Собянин заявил о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Ведомости

Москва находится на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

«Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости. Таких значений не было за весь период. В настоящее время одномоментно находятся на амбулаторном и стационарном лечении около 130 000 человек», – сказал Собянин.

Он отметил, что после пика заболеваемости весной город был готов к осенней волне коронавируса – были подготовлены резервные госпитали, сделан запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

«И сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно», – подчеркнул Собянин. По его мнению, столица справилась с возникшими в связи с пандемией вызовами.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5641 новый случай коронавируса, 5626 человек выздоровели, 75 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 798 тыс. случаев COVID-19 и 11 064 летальных исхода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных