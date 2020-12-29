Собянин заявил о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Москва находится на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
«Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости. Таких значений не было за весь период. В настоящее время одномоментно находятся на амбулаторном и стационарном лечении около 130 000 человек», – сказал Собянин.
Он отметил, что после пика заболеваемости весной город был готов к осенней волне коронавируса – были подготовлены резервные госпитали, сделан запас лекарств и средств индивидуальной защиты.
«И сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно», – подчеркнул Собянин. По его мнению, столица справилась с возникшими в связи с пандемией вызовами.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5641 новый случай коронавируса, 5626 человек выздоровели, 75 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 798 тыс. случаев COVID-19 и 11 064 летальных исхода.