Бывший схиигумен Сергий арестован на два месяца

В 2002 г. Сергий был назначен духовником Среднеуральского монастыря. Под его руководством постройка была возведена ранее. 16 июня 2020 г. при поддержке казаков он «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В апреле в ходе проповеди Сергий заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы. В сентябре суд екатеринбургской епархии отлучил его от церкви.