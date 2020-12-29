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Бывший схиигумен Сергий арестован на два месяца

Ведомости

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), против которого возбуждено уголовное дело по трем статьям, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Ходатайство следователя удовлетворено. Избрана стража до 28 февраля 2021 года. В удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания на 72 часа, а также избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, — отказано», — рассказала она.

О задержании бывшего схиигумена для дачи показаний стало известно ранее сегодня. Позже его адвокат Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям: о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК).

В 2002 г. Сергий был назначен духовником Среднеуральского монастыря. Под его руководством постройка была возведена ранее. 16 июня 2020 г. при поддержке казаков он «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В апреле в ходе проповеди Сергий заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы. В сентябре суд екатеринбургской епархии отлучил его от церкви.

В начале октября Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. По версии следствия, в период с 2004 по 2019 гг. в монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.

Ранее по теме: Против бывшего схимонаха Сергия завели уголовные дела по трем статьям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных