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Против бывшего схимонаха Сергия завели уголовные дела по трем статьям

Ведомости

В отношении бывшего схимонаха Сергия (Романова), задержанного в ночь на 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, возбудили уголовные дела по трем статьям, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Романова Светлану Герасимову. Дела возбудили по статьям о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК). Бывшему священнослужителю уже предъявили обвинения.

В управлении СКР по Свердловской области отказались от комментариев. Информированный источник агентства в силовых структурах сообщил, что дело будет расследоваться в центральном аппарате СКР. 

Ранее «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС сообщили со ссылкой на источники о задержании бывшего схимонаха Сергия. В монастырь пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят следственные действия. ТАСС писал, что причиной задержания стало видео на Youtube, на котором бывший схимонах призывает своих сподвижников «умереть за Россию».

Ранее по теме: На Урале задержан бывший схимонах Сергий

Среднеуральский монастырь был построен под руководством Сергия Романова. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре суд екатеринбургской епархии отлучил его от церкви за отрицание коронавируса. В апреле в проповеди Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.

В начале октября Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. По версии следствия, в период с 2004 по 2019 гг. в монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.

Ранее по теме: Пандемия коронавируса изменила общественные настроения россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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