Суточный прирост людей с коронавирусом в Великобритании обновил рекорд
В Великобритании за сутки коронавирус выявлен у 53 135 человек, что является новым рекордом с начала пандемии, сообщается на сайте правительственной информации. Предыдущий максимум был зафиксирован вчера — 41 385 случаев.
Общее число заболевших COVID-19 в Великобритании достигло 2 382 865 жителей. По данным университета Джонса Хопкинса, страна является шестой в мире по количеству заболевших COVID-19 людей.
Умерли за время пандемии 71 567 жителей Великобритании с подтвержденным коронавирусом. Из них 414 — в течение последних 24 часов.
С 16 декабря в Лондоне и прилегающих к нему частях юго-восточных графств Англии действует режим жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. Они подразумевают работу заведений общественного питания только на вынос и на доставку, запрет людям, не живущим друг с другом, собираться вместе в помещениях и во дворах, кроме как во время работы или учебы, отсутствие болельщиков во время спортивных мероприятий, возможность посещать парки в составе не более шести человек.
14 декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении там нового штамма коронавируса, который премьер-министр страны Борис Джонсон назвал потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 28 декабря стало известно о случае нового варианта коронавируса в провинции Финляндии, пограничной с Россией.
В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией. В настоящий момент решение действует до 12 января. Кроме того, 26 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих в Россию из Великобритании.