Суточный прирост людей с коронавирусом в Великобритании обновил рекорд

С 16 декабря в Лондоне и прилегающих к нему частях юго-восточных графств Англии действует режим жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. Они подразумевают работу заведений общественного питания только на вынос и на доставку, запрет людям, не живущим друг с другом, собираться вместе в помещениях и во дворах, кроме как во время работы или учебы, отсутствие болельщиков во время спортивных мероприятий, возможность посещать парки в составе не более шести человек.