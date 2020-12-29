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Суточный прирост людей с коронавирусом в Великобритании обновил рекорд

Ведомости

В Великобритании за сутки коронавирус выявлен у 53 135 человек, что является новым рекордом с начала пандемии, сообщается на сайте правительственной информации. Предыдущий максимум был зафиксирован вчера — 41 385 случаев.

Общее число заболевших COVID-19 в Великобритании достигло 2 382 865 жителей. По данным университета Джонса Хопкинса, страна является шестой в мире по количеству заболевших COVID-19 людей.

Умерли за время пандемии 71 567 жителей Великобритании с подтвержденным коронавирусом. Из них 414 — в течение последних 24 часов.

С 16 декабря в Лондоне и прилегающих к нему частях юго-восточных графств Англии действует режим жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. Они подразумевают работу заведений общественного питания только на вынос и на доставку, запрет людям, не живущим друг с другом, собираться вместе в помещениях и во дворах, кроме как во время работы или учебы, отсутствие болельщиков во время спортивных мероприятий, возможность посещать парки в составе не более шести человек.

14 декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении там нового штамма коронавируса, который премьер-министр страны Борис Джонсон назвал потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 28 декабря стало известно о случае нового варианта коронавируса в провинции Финляндии, пограничной с Россией.

В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией. В настоящий момент решение действует до 12 января. Кроме того, 26 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих в Россию из Великобритании.

Ранее по теме: Россия продлила заморозку авиасообщения с Великобританией до 12 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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