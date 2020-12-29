Рогозин надеется на освобождение Сафронова
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» о том, что надеется на освобождение своего советника, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене.
«Мы надеемся на то, что следствие сделает необходимые выводы. Мы надеемся на то, что Иван будет на свободе», — сказал Рогозин (цитата по «РИА Новости»).
Он также отметил, что следит за ходом следствия.
Ранее «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное одним из защитников Сафронова — Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г. Тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта».
Сафронов занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене. С момента задержания Сафронов находится в СИЗО «Лефортово», срок его ареста был продлен до 7 марта 2021 г. Сафронов вину не признает.