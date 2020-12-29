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Рогозин надеется на освобождение Сафронова

Ведомости

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» о том, что надеется на освобождение своего советника, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене.

«Мы надеемся на то, что следствие сделает необходимые выводы. Мы надеемся на то, что Иван будет на свободе», — сказал Рогозин (цитата по «РИА Новости»).

Он также отметил, что следит за ходом следствия.

Ранее «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное одним из защитников Сафронова — Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г. Тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта».

Сафронов занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене. С момента задержания Сафронов находится в СИЗО «Лефортово», срок его ареста был продлен до 7 марта 2021 г. Сафронов вину не признает.

Ранее по теме: Песков прокомментировал публикацию постановления по делу Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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