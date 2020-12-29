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Глава РФПИ ожидает введения COVID-паспортов в 2021 году

Ведомости

COVID-паспорта будут введены уже в 2021 году для безопасности во время путешествий. Такое мнение глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие — более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам», — цитирует «Интерфакс» Дмитриева. Он объяснил это тем, что вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков.

«Поэтому эти паспорта — это то, что сейчас развивается во многих странах. И они станут частью нашей жизни в следующем году», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее по теме: Россияне смогут получить паспорт вакцинированного от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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