Глава РФПИ ожидает введения COVID-паспортов в 2021 году
COVID-паспорта будут введены уже в 2021 году для безопасности во время путешествий. Такое мнение глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие — более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам», — цитирует «Интерфакс» Дмитриева. Он объяснил это тем, что вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков.
«Поэтому эти паспорта — это то, что сейчас развивается во многих странах. И они станут частью нашей жизни в следующем году», — подчеркнул Дмитриев.