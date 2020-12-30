Путин, Шойгу и Жириновский вошли в топ рейтинга доверия россиян

Россияне рассказали, кому из публичных персон доверяют в период пандемии, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Рейтинг доверия «Ромир» ТОП-100», которое проводится каждые три месяца. В исследовании приняли участие 2,4 тыс. человек старше 14 лет из городов с населением 100 тыс. человек и более. Каждый мог назвать семь персон, которым он доверяет.