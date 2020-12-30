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Путин, Шойгу и Жириновский вошли в топ рейтинга доверия россиян

Ведомости

Россияне рассказали, кому из публичных персон доверяют в период пандемии, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Рейтинг доверия «Ромир» ТОП-100», которое проводится каждые три месяца. В исследовании приняли участие 2,4 тыс. человек старше 14 лет из городов с населением 100 тыс. человек и более. Каждый мог назвать семь персон, которым он доверяет.

С осени в рейтинге произошли изменения. В десятку рейтинга попали:

  1. Президент России Владимир Путин;

  2. Министр обороны Сергей Шойгу (+3 пункта в рейтинге);

  3. Глава ЛДПР Владимир Жириновский;

  4. Министр иностранных дел Сергей Лавров (-2 пункта за три месяца);

  5. Премьер-министр Михаил Мишустин (+1 пункт);

  6. Телеведущий Андрей Малахов (+1 пункт);

  7. Актер Константин Хабенский (+2 пункта);

  8. Телеведущий Иван Ургант (+3 пункта);

  9. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный (-5 пунктов);

  10. Телеведущий Владимир Соловьев.

По словам руководителя «Ромира», вице-президента Gallup International Андрея Милехина, в рейтинге практически нет ученых и региональных лидеров при большом числе представителей творческой интеллигенции.

Бессменное первое место Путина в рейтинге Милехин объяснил тем, что президент является лидером большинства. В целом, по его словам, ситуация в ТОП-100 возвращается к той, которая сложилась около года назад, когда блогеры начали теснить телеведущих. Пандемия отбросила этот процесс, но сейчас он возвращается. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных