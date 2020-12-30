Путин, Шойгу и Жириновский вошли в топ рейтинга доверия россиян
Россияне рассказали, кому из публичных персон доверяют в период пандемии, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Рейтинг доверия «Ромир» ТОП-100», которое проводится каждые три месяца. В исследовании приняли участие 2,4 тыс. человек старше 14 лет из городов с населением 100 тыс. человек и более. Каждый мог назвать семь персон, которым он доверяет.
С осени в рейтинге произошли изменения. В десятку рейтинга попали:
Президент России Владимир Путин;
Министр обороны Сергей Шойгу (+3 пункта в рейтинге);
Глава ЛДПР Владимир Жириновский;
Министр иностранных дел Сергей Лавров (-2 пункта за три месяца);
Премьер-министр Михаил Мишустин (+1 пункт);
Телеведущий Андрей Малахов (+1 пункт);
Актер Константин Хабенский (+2 пункта);
Телеведущий Иван Ургант (+3 пункта);
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный (-5 пунктов);
Телеведущий Владимир Соловьев.
По словам руководителя «Ромира», вице-президента Gallup International Андрея Милехина, в рейтинге практически нет ученых и региональных лидеров при большом числе представителей творческой интеллигенции.
Бессменное первое место Путина в рейтинге Милехин объяснил тем, что президент является лидером большинства. В целом, по его словам, ситуация в ТОП-100 возвращается к той, которая сложилась около года назад, когда блогеры начали теснить телеведущих. Пандемия отбросила этот процесс, но сейчас он возвращается.