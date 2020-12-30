В Великобритании ужесточат локдаун из-за коронавируса
Правительство Великобритании распространит ограничения из-за коронавируса на 75% территории страны с 31 декабря, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.
«Из-за распространения нового штамма коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений», – сказал Хэнкок во время выступления в парламенте. В настоящее время наиболее жесткие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии. В регионах с самым высоким, четвертым, уровнем угрозы гражданам рекомендуется оставаться дома, закрыты непродовольственные магазины, заведения общепита, театры, парикмахерские и спортзалы.
В середине декабря Великобритания сообщила об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран. Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за последние сутки выявили 53 275 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии, скончались 458 человек. Всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заражений и 71 675 летальных исходов.