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В Великобритании ужесточат локдаун из-за коронавируса

Ведомости

Правительство Великобритании распространит ограничения из-за коронавируса на 75% территории страны с 31 декабря, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

«Из-за распространения нового штамма коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений», – сказал Хэнкок во время выступления в парламенте. В настоящее время наиболее жесткие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии. В регионах с самым высоким, четвертым, уровнем угрозы гражданам рекомендуется оставаться дома, закрыты непродовольственные магазины, заведения общепита, театры, парикмахерские и спортзалы.

В середине декабря Великобритания сообщила об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран. Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за последние сутки выявили 53 275 новых случаев коронавируса – рекорд с начала пандемии, скончались 458 человек. Всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заражений и 71 675 летальных исходов.

Ранее по теме: Британский штамм коронавируса выявили в Финляндии на границе с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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