В Великобритании ужесточат локдаун из-за коронавируса

«Из-за распространения нового штамма коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений», – сказал Хэнкок во время выступления в парламенте. В настоящее время наиболее жесткие ограничения действуют в Лондоне и на Юго-Востоке Англии. В регионах с самым высоким, четвертым, уровнем угрозы гражданам рекомендуется оставаться дома, закрыты непродовольственные магазины, заведения общепита, театры, парикмахерские и спортзалы.