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Британский штамм коронавируса выявили в Финляндии на границе с Россией

Ведомости

Первый случай заражения более заразным, «британским» штаммом коронавируса выявлен в финской области Кюменлааксо на границе с Выборгским районом России, сообщает финская газета Kouvolan Sanomat со ссылкой на главного инфекциониста региона Ристо Пиетикяйнена.

По его словам, носитель британского варианта вируса приехал в Кюменлааксо из Великобритании, чтобы провести там Рождество. Пока местный Минздрав не располагает сведениями, переносится ли хуже британский штамм коронавируса. Пиетикяйнен заверил, что цепочка передачи первого случая нового варианта инфекции отслежена.

В минздраве региона отметили, что половина из новых случаев заражения связана с людьми, прибывшими из России, в частности, с двойным гражданством и посещающим Санкт-Петербург.

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Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом стало известно 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, но официального подтверждения этих сведений нет. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. После этого страны ЕС стали закрывать транспортное сообщение с Великобританией. Позднее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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