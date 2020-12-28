Британский штамм коронавируса выявили в Финляндии на границе с Россией

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом стало известно 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, но официального подтверждения этих сведений нет. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. После этого страны ЕС стали закрывать транспортное сообщение с Великобританией. Позднее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.