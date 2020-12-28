Британский штамм коронавируса выявили в Финляндии на границе с Россией
Первый случай заражения более заразным, «британским» штаммом коронавируса выявлен в финской области Кюменлааксо на границе с Выборгским районом России, сообщает финская газета Kouvolan Sanomat со ссылкой на главного инфекциониста региона Ристо Пиетикяйнена.
По его словам, носитель британского варианта вируса приехал в Кюменлааксо из Великобритании, чтобы провести там Рождество. Пока местный Минздрав не располагает сведениями, переносится ли хуже британский штамм коронавируса. Пиетикяйнен заверил, что цепочка передачи первого случая нового варианта инфекции отслежена.
В минздраве региона отметили, что половина из новых случаев заражения связана с людьми, прибывшими из России, в частности, с двойным гражданством и посещающим Санкт-Петербург.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом стало известно 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, но официального подтверждения этих сведений нет. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. После этого страны ЕС стали закрывать транспортное сообщение с Великобританией. Позднее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.