Биолог заявила о риске для переболевших COVID-19 заразиться новым штаммом
Пациенты, переболевшие коронавирусом в первую волну заболеваемости, могут оказаться не полностью защищенными от нового штамма вируса, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишут «РИА Новости».
«Эта новость (обнаружение нового штамма коронавируса. — Ред.) имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — рассказала Баранова.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом стало известно 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, но официального подтверждения этих сведений нет. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР. Позднее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.
Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен. По данным специалистов, он может быть на 70% более заразным, однако нет данных, что он повышает тяжесть заболевания или повышает риск смерти от вируса.