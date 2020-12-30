Россия договорилась о поставках вакцины от коронавируса в Боливию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставках 2,6 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в Боливию, сообщила пресс-служба РФПИ.
«РФПИ договорился о поставках 2,6 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Боливию», — говорится в сообщении. Соглашение позволит обеспечить вакциной более 20% населения страны.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа.
Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря. Вакцина для экспортных поставок будет производиться в том числе международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.