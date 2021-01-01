К тушению пожара на заводе в Самаре привлечены два пожарных поезда

Сообщение о возгорании поступило в 08.00 1 января. Установлено, что горение происходит в трехэтажном здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод». На 9.42 площадь пожара составляла 1200 кв. м. Всего для тушения пожара привлечены 183 человека, 63 ед. техники, в том числе от МЧС России 123 человека, 35 ед. техники.