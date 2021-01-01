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К тушению пожара на заводе в Самаре привлечены два пожарных поезда

Ведомости

На недействующем подшипниковом заводе в Самаре произошло возгорание, к тушению которого привлекли два пожарных поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

«Задействовано два пожарных поезда со станции Самара и станции Кинель, они меняются по мере заправки», — передает агентство.

Как сообщается на сайте ведомства, на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, его личные данные устанавливаются. Эвакуация не проводилась.

Сообщение о возгорании поступило в 08.00 1 января. Установлено, что горение происходит в трехэтажном здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод». На 9.42 площадь пожара составляла 1200 кв. м. Всего для тушения пожара привлечены 183 человека, 63 ед. техники, в том числе от МЧС России 123 человека, 35 ед. техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных