Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в нескольких регионах
Аномальный холод ожидается в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край – там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов», – сказал Вильфанд.
Аномальный холод также ожидается на юге Красноярского края, в Иркутской области и Туве.
В Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях температура воздуха ночью опустится до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов.