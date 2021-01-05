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Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в нескольких регионах

Ведомости

Аномальный холод ожидается в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край – там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов», – сказал Вильфанд.

Аномальный холод также ожидается на юге Красноярского края, в Иркутской области и Туве.

В Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях температура воздуха ночью опустится до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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