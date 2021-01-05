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Число получивших гражданство России иностранцев выросло более чем на треть

Ведомости

Число получивших российское гражданство иностранцев в 2020 г. выросло на 32% по сравнению с предыдущим годом – до 563 000, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«За 11 месяцев 2020 года в гражданство РФ принято более 563 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года», – говорится в сообщении. Рост обусловлен упрощением порядка приобретения российского гражданства отдельными категориями иностранцев, в первую очередь, жителями ДНР и ЛНР, объяснили в министерстве.

По данным ведомства, каждый шестой находящийся в России иностранец имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание. Число находящихся в России иностранных граждан в 2020 г. снизилось до 6 млн человек. До пандемии коронавируса в стране ежегодно находились от 9 до 11 млн иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных