Число получивших гражданство России иностранцев выросло более чем на треть
Число получивших российское гражданство иностранцев в 2020 г. выросло на 32% по сравнению с предыдущим годом – до 563 000, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«За 11 месяцев 2020 года в гражданство РФ принято более 563 тыс. иностранных граждан, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года», – говорится в сообщении. Рост обусловлен упрощением порядка приобретения российского гражданства отдельными категориями иностранцев, в первую очередь, жителями ДНР и ЛНР, объяснили в министерстве.
По данным ведомства, каждый шестой находящийся в России иностранец имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание. Число находящихся в России иностранных граждан в 2020 г. снизилось до 6 млн человек. До пандемии коронавируса в стране ежегодно находились от 9 до 11 млн иностранцев.