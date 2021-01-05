Число получивших гражданство России иностранцев выросло более чем на треть

По данным ведомства, каждый шестой находящийся в России иностранец имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание. Число находящихся в России иностранных граждан в 2020 г. снизилось до 6 млн человек. До пандемии коронавируса в стране ежегодно находились от 9 до 11 млн иностранцев.