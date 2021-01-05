Минздрав ответил на заявление о непроверенной вакцине «Спутник V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является эффективной и безопасной, заявил заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», – сказал Фисенко журналистам.
Ранее председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду заявила, что Россия пошла на риск, начав массовую вакцинацию до завершения всех испытаний вакцины «Спутник V», передают «РИА Новости».
Фисенко отметил, что решение о регистрации вакцины принималось с учетом ее высокой эффективности и безопасности. В условиях пандемии этот шаг был «абсолютно оправдан», «поскольку позволял обеспечить защиту населения от новой коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки».
Зарубежные регуляторы США, Евросоюза и Великобритании пошли по аналогичному пути: вакцинация препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями, подчеркнул он.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В настоящее время проходят ее пострегистрационные испытания. 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.