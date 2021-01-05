Гинцбург сообщил о миллионе привитых от коронавируса россиян
Более 1 млн россиян привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот», – сказал Гинцбург.
Новых нежелательных реакций на вакцину не выявлено, добавил он.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.