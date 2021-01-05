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Гинцбург сообщил о миллионе привитых от коронавируса россиян

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Более 1 млн россиян привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот», – сказал Гинцбург.

Новых нежелательных реакций на вакцину не выявлено, добавил он.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.

Ранее по теме: Роспотребнадзор оценил шансы снятия ограничений с привитых от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных