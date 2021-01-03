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Роспотребнадзор оценил шансы снятия ограничений с привитых от коронавируса

Ведомости

Чтобы понять, можно ли разрешить людям, сделавшим прививку от коронавируса, не соблюдать рекомендованные меры по профилактике его распространения, необходимо выяснить, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации, сообщил Роспотребнадзор.

«Вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», – пояснили в ведомстве. Данное заявление приводится на официальном Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Вчера, 2 января, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на портале госуслуг заработал сервис, где россияне могут получить паспорт вакцинированного от нового коронавируса. Начать масштабную вакцинацию населения от новой инфекции президент страны Владимир Путин поручил 2 декабря.

4 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полноценный иммунитет к коронавирусу появляется у привившихся через 42 дня после получения первой дозы препарата. Однако точно не известно, как долго он сохраняется. В начале декабря директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привившихся вакциной «Спутник V» иммунитет может сохраняться от трех до шести месяцев в зависимости от физиологических особенностей пациента.

В конце октября в связи с повторным ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Носить маски необходимо в местах скопления людей, в транспорте, лифтах и на парковках.

По данным оперштаба на 3 января, в России за время пандемии коронавирусом заразились 3 236 787 человек, причем у 24 150 инфекция выявлена за последние сутки. Умерли в результате заражения 58 506 пациентов. 559 399 россиян болеют COVID-19 в настоящий момент.

Ранее по теме: В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 продолжать носить маски

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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