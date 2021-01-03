Роспотребнадзор оценил шансы снятия ограничений с привитых от коронавируса

4 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полноценный иммунитет к коронавирусу появляется у привившихся через 42 дня после получения первой дозы препарата. Однако точно не известно, как долго он сохраняется. В начале декабря директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привившихся вакциной «Спутник V» иммунитет может сохраняться от трех до шести месяцев в зависимости от физиологических особенностей пациента.