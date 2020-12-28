В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 продолжать носить маски
Пациенты, перенесшие коронавирус, должны продолжать носить маски и выполнять другие требования по профилактике вируса, потому что неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к нему. Об этом заявила доктор Мария ван Керков в официальном аккаунте Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
«Мы не знаем, как долго сохраняется иммунный ответ к коронавирусу. Важно продолжать соблюдать социальную дистанцию, мыть руки… носить маску там, где это необходимо, и соблюдать все требования, установленные в местах, где мы живем и работаем», — сказала ван Керков.
В ВОЗ отметили, что, по данным некоторых исследований, антитела к коронвирусу могут сохраняться полгода и дольше. Ван Керков добавила, что иммунитет к коронавирусу вырабатывается при любой степени тяжести болезни, в том числе при бессимптомном течении заболевания.
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 79,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн случаев смерти от него.
По данным оперштаба, в России выявлено около 3,1 млн случаев заражения. Почти 2,5 млн пациентов выздоровели, более 55 000 — скончались от вируса.