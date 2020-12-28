В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 продолжать носить маски

«Мы не знаем, как долго сохраняется иммунный ответ к коронавирусу. Важно продолжать соблюдать социальную дистанцию, мыть руки… носить маску там, где это необходимо, и соблюдать все требования, установленные в местах, где мы живем и работаем», — сказала ван Керков.