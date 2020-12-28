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В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 продолжать носить маски

Ведомости

Пациенты, перенесшие коронавирус, должны продолжать носить маски и выполнять другие требования по профилактике вируса, потому что неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к нему. Об этом заявила доктор Мария ван Керков в официальном аккаунте Всемирной организации здравоохранения в Twitter. 

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«Мы не знаем, как долго сохраняется иммунный ответ к коронавирусу. Важно продолжать соблюдать социальную дистанцию, мыть руки… носить маску там, где это необходимо, и соблюдать все требования, установленные в местах, где мы живем и работаем», — сказала ван Керков.

В ВОЗ отметили, что, по данным некоторых исследований, антитела к коронвирусу могут сохраняться полгода и дольше. Ван Керков добавила, что иммунитет к коронавирусу вырабатывается при любой степени тяжести болезни, в том числе при бессимптомном течении заболевания.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 79,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн случаев смерти от него. 

По данным оперштаба, в России выявлено около 3,1 млн случаев заражения. Почти 2,5 млн пациентов выздоровели, более 55 000 — скончались от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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