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Путин анонсировал создание фонда для помощи детям с редкими заболеваниями

Ведомости

В России в скором времени будет создан фонд под названием «Круг добра», который будет оказывать помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам, пишет ТАСС.

Глава российского государства пояснил, что проект президентского указа о создании такого фонда уже готов.

«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд "Круг добра", — сказал Путин.

Президент отметил, что фонд будет пополняться за счет средств, полученных в результате повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан, годовой доход которых превышает 5 млн руб.

«Таким образом мы получим дополнительный доход около 60 млрд», — сказал Путин, подчеркнув, что средства пойдут а закупку дорогостоящих лекарств.

Закон о повышении ставки НДФЛ до 15% для определенной категории граждан вступил в силу с 1 января после подписания президентом. Повышенная ставка НДФЛ коснется только доходов, которые превышают 5 млн руб. в год.

Ранее по теме: Путин подписал закон о повышении НДФЛ для богатых до 15%
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных