Путин анонсировал создание фонда для помощи детям с редкими заболеваниями
В России в скором времени будет создан фонд под названием «Круг добра», который будет оказывать помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам, пишет ТАСС.
Глава российского государства пояснил, что проект президентского указа о создании такого фонда уже готов.
«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд "Круг добра", — сказал Путин.
Президент отметил, что фонд будет пополняться за счет средств, полученных в результате повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан, годовой доход которых превышает 5 млн руб.
«Таким образом мы получим дополнительный доход около 60 млрд», — сказал Путин, подчеркнув, что средства пойдут а закупку дорогостоящих лекарств.
Закон о повышении ставки НДФЛ до 15% для определенной категории граждан вступил в силу с 1 января после подписания президентом. Повышенная ставка НДФЛ коснется только доходов, которые превышают 5 млн руб. в год.