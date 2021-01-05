Голикова оценила будущие расходы фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Новый фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» направит 47 из 60 млрд руб. на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам, передает «РИА Новости».
«Лекарства по всем оценкам являются наиболее емкой частью, которую мы будем использовать из этого фонда. Сейчас предположительно вот на те 30 наименований и заболеваний и 41 лекарственный препарат предполагается направить 47 млрд руб. из этих 60. Понятно, что в процессе проведения торгов, наверное, нам удастся снизить цены на лекарственные препараты, договориться с производителями там, где они являются единственными производителями этих лекарственный препаратов. Но это дело будущего. Сейчас оценка — 47 млрд руб.», — сказала Голикова.
Вице-премьер добавила, что медицинскими изделиями, купленными за счет средств фонда, планируется обеспечить порядка 5 тыс. детей на сумму около 1 млрд руб. Технические средства реабилитации на общую сумму в 3 млрд руб. планируется предоставить 10 тыс. детей. Голикова также отметила, что эти цифры могут вырасти в рамках работы фонда.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин анонсировал создание фонда «Круг добра», который будет финансироваться за счет средств, полученных в результате повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы граждан, которые превышают 5 млн руб. в год. Увеличение налоговой ставки позволит привлечь дополнительно около 60 млрд руб.