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Посол назвал срок запуска производства российской вакцины от коронавируса в Белоруссии

Ведомости

Совместное производство российской вакцины от коронавируса на территории Белоруссии будет запущено в феврале-марте текущего года, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, передает «РИА Новости».

«Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси... Мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины на территории Беларуси», — сказал дипломат.

Мезенцев добавил, что взаимодействие с белорусской стороной в данном вопросе «очень плотное, открытое, доверительное».

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных