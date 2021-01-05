Посол назвал срок запуска производства российской вакцины от коронавируса в Белоруссии
Совместное производство российской вакцины от коронавируса на территории Белоруссии будет запущено в феврале-марте текущего года, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, передает «РИА Новости».
«Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси... Мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины на территории Беларуси», — сказал дипломат.
Мезенцев добавил, что взаимодействие с белорусской стороной в данном вопросе «очень плотное, открытое, доверительное».
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря.