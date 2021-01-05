Посол назвал срок запуска производства российской вакцины от коронавируса в Белоруссии

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря.