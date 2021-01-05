Трамп обещал демократам «адскую битву» за власть

Сегодня, 5 января, в Джорджии пройдут очередные выборы, в ходе которых жители штата выберут своих представителей в Сенате. Как отмечает The Guardian, в настоящее время республиканцы имеют 50 из 100 мест в американском Сенате, и если демократические кандидаты смогут победить в Джорджии, то Демократическая партия получит в нем большинство. В выборах участвует по два кандидата от каждой партии, которые претендуют на два кресла в Сенате.