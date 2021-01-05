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Трамп обещал демократам «адскую битву» за власть

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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия заявил, что он и его Республиканская партия готовы вступить в «адскую битву» с Демократической партией за контроль над Сенатом и Белым домом. Фрагмент выступления опубликован в Twitter американского лидера.

Сегодня, 5 января, в Джорджии пройдут очередные выборы, в ходе которых жители штата выберут своих представителей в Сенате. Как отмечает The Guardian, в настоящее время республиканцы имеют 50 из 100 мест в американском Сенате, и если демократические кандидаты смогут победить в Джорджии, то Демократическая партия получит в нем большинство. В выборах участвует по два кандидата от каждой партии, которые претендуют на два кресла в Сенате.

«Значение этих выборов нельзя преувеличить. Вы должны пойти и проголосовать... убедиться, что ваш голос учтен, и чтобы вам не сказали, "извините, но вместо вас уже кто-то проголосовал". Ваши голоса завтра решат, какая партия будет контролировать Сенат США. Радикальные демократы пытаются захватить кресла представителей Джорджии в Сенате, чтобы они могли беспрепятственно и без всякого надзора контролировать каждый аспект вашей жизни», — заявил Трамп.

«Если либеральные демократы возьмут Сенат и Белый дом, но они не возьмут этот Белый дом, их ждет адская битва», — добавил Трамп, после чего в толпе его сторонников раздались радостные крики.

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса.

После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. Трамп неоднократно заявлял о своей победе на выборах, обвиняя Байдена и Демократическую партию в массовых фальсификациях. В частности, Трамп и его сторонники заявляли, что демократы присылали фальшивые бюллетени в поддержку Байдена по почте.

Ранее по теме: Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных