Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен одержать победу в восьми штатах, где проиграл в президентских выборах, сообщают «РИА Новости».
«Они (демократы) говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», – сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии.
Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп проведет «победный» митинг в штате Джорджия в понедельник.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News.
После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. Трамп неоднократно заявлял о своей победе на выборах, обвиняя Байдена в массовых фальсификациях.