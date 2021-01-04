Белый дом анонсировал «победный» митинг Трампа
Президент США Дональд Трамп проведет «победный» митинг в штате Джорджия в понедельник, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на распространенное Белым домом расписание Трампа.
«Президент покинет Белый дом в 06:10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», – говорится в ежедневном расписании. Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, сделает много звонков и проведет много встреч, рассказали в Белом доме.
Ранее, 15 декабря, коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. Трамп неоднократно заявлял о своей победе на выборах, обвиняя Байдена в массовых фальсификациях.