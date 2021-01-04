Белый дом анонсировал «победный» митинг Трампа

Ранее, 15 декабря, коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. Трамп неоднократно заявлял о своей победе на выборах, обвиняя Байдена в массовых фальсификациях.