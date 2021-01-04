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Белый дом анонсировал «победный» митинг Трампа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп проведет «победный» митинг в штате Джорджия в понедельник, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на распространенное Белым домом расписание Трампа.

«Президент покинет Белый дом в 06:10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия», – говорится в ежедневном расписании. Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, сделает много звонков и проведет много встреч, рассказали в Белом доме.

Ранее, 15 декабря, коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. Трамп неоднократно заявлял о своей победе на выборах, обвиняя Байдена в массовых фальсификациях.

Ранее по теме: Трамп анонсировал крупный митинг в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных