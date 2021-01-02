Трамп анонсировал крупный митинг в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что 6 января, в день утверждения Конгрессом результатов президентских выборов, в Вашингтоне состоится крупный митинг.
«Большой митинг протеста в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11.00 6 января. Подробности о месте проведения будут позже», — сообщил он.
Ранее 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. Формально результаты будут объявлены только через 10 дней, когда письма распечатают и пересчитают бюллетени. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.
После объявления результатов голосования коллегии выборщиков президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой, пожелав ему «всяческих успехов». Президент также выразил уверенность, что Россия и США смогут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Путин отметил, что сотрудничество России и США, основанное на принципах равноправия и взаимоуважения, «отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества».