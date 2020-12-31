WP узнала о планах заменить охрану президента США из-за ее симпатий к Трампу
В состав части Секретной службы США, охраняющей главу государства, после прихода в Белый Дом Джо Байдена внесут изменения. Это объясняется симпатиями ряда ее сотрудников к уходящему президенту Дональду Трампу, сообщает The Washington Post со ссылкой источники.
По данным собеседников газеты, в новую охрану главы государства войдут сотрудники, работавшие с Байденом и его женой Джилл в бытность его вице-президентом СЩА (2009–2017 годы) при Бараке Обаме. Сторонники избранного президента страны опасаются, что часть нынешних агентов Секретной службы может поддерживать действующего главу государства Дональда Трампа.
Издание отмечает, что некоторые сотрудники охраны президента уже подверглись критике за поддержку точки зрения Трампа. В частности, они разделяют мнение действующего президента, что ношение масок высшими лицами государства — признак слабости. В команде Байдена не прокомментировали информацию о возможной замене части агентов Секретной службы. В то же время газета отмечает, что подобные чистки в президентской охране являются расхожей практикой при смене администраций в США.
Церемония инаугурации Байдена, 15 декабря победившего на президентских выборах, запланирована на 20 января 2021 г. За демократа проголосовал 51,4% избирателей. В итоге он получил 306 голосов в коллегии выборщиков из 270 необходимых. Республиканец Трамп получил 46,9% голосов избирателей и 232 голоса коллегии.