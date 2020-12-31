WP узнала о планах заменить охрану президента США из-за ее симпатий к Трампу

Издание отмечает, что некоторые сотрудники охраны президента уже подверглись критике за поддержку точки зрения Трампа. В частности, они разделяют мнение действующего президента, что ношение масок высшими лицами государства — признак слабости. В команде Байдена не прокомментировали информацию о возможной замене части агентов Секретной службы. В то же время газета отмечает, что подобные чистки в президентской охране являются расхожей практикой при смене администраций в США.