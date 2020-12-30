Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Трампа и Байдена
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом действующего президента США Дональда Трампа и избранного президента этой страны Джо Байдена, подчеркнув важность международного сотрудничества государств в дальнейшем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества», — сказано в сообщении.
Также Путин заявил, что Россия и США совместными усилиями могли бы сделать многое для укрепления стабильности и безопасности в мире. По мнению российского лидера, этого можно достичь, если строить отношения «в духе равноправия» и с учетом интересов друг друга.
Трампу Путин пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье», а жителям США — счастья и процветания.
Церемония инаугурации Байдена, 15 декабря победившего на президентских выборах, запланирована на 20 января 2021 г. За демократа проголосовал 51,4% избирателей. В итоге он получил 306 голосов в коллегии выборщиков из 270 необходимых. Республиканец Трамп получил 46,9% голосов избирателей и 232 голоса коллегии.