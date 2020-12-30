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Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Трампа и Байдена

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Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом действующего президента США Дональда Трампа и избранного президента этой страны Джо Байдена, подчеркнув важность международного сотрудничества государств в дальнейшем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством избранному президенту США Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества», — сказано в сообщении.

Также Путин заявил, что Россия и США совместными усилиями могли бы сделать многое для укрепления стабильности и безопасности в мире. По мнению российского лидера, этого можно достичь, если строить отношения «в духе равноправия» и с учетом интересов друг друга.

Трампу Путин пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье», а жителям США — счастья и процветания.

Церемония инаугурации Байдена, 15 декабря победившего на президентских выборах, запланирована на 20 января 2021 г. За демократа проголосовал 51,4% избирателей. В итоге он получил 306 голосов в коллегии выборщиков из 270 необходимых. Республиканец Трамп получил 46,9% голосов избирателей и 232 голоса коллегии.

Ранее по теме: Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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