Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Президент России Владимир Путин поздравил кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена с победой на выборах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин пожелал Байдену «всяческих успехов» и выразил уверенность, что Россия и США смогут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Путин отметил, что сотрудничество России и США, основанное на принципах равноправия и взаимоуважения, «отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества». «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», – подчеркнул Путин.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. Формально результаты будут объявлены только через 10 дней, когда письма распечатают и пересчитают бюллетени. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.