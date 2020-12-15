Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Путин пожелал Байдену «всяческих успехов» и выразил уверенность, что Россия и США смогут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Путин отметил, что сотрудничество России и США, основанное на принципах равноправия и взаимоуважения, «отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества». «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», – подчеркнул Путин.