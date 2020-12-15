Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента США

Голосование на выборах президента США проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате — 538. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Выборщики голосуют каждый в своем штате. Они заполняют бюллетень и отправляют его по почте в Сенат. 6 января голоса выборщиков должен утвердить Конгресс.