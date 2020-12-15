Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента США
Коллегия выборщиков подтвердила победу кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, говорится на сайте Fox News.
Голосование на выборах президента США проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате — 538. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Выборщики голосуют каждый в своем штате. Они заполняют бюллетень и отправляют его по почте в Сенат. 6 января голоса выборщиков должен утвердить Конгресс.
Формально результаты будут объявлены только через 10 дней, когда письма распечатают и пересчитают бюллетени. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.
Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги еще не подведены. Трамп подавал иски в нескольких штатах США и пытался оспорить результаты голосования. Действующий президент неоднократно заявлял о нарушениях в ходе выборов и обвинял демократов в фальсификациях.