Германия продлила карантин по коронавирусу до конца января
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны решили продлить срок действия жесткого карантина по коронавирусу до конца января, сообщает ТАСС.
«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», — сказала Меркель по итогам совещания с главами регионов.
С 16 декабря в Германии вновь ввели жесткий карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые ограничительные меры подразумевают закрытие всех торговых точек до 10 января, кроме продуктовых магазинов и аптек, перевод большей части школ на дистанционное обучение, запрет на массовые мероприятия в праздники, продажу пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах.
Сегодня Меркель также рассказала, что в регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация, жителям будет запрещено отдаляться от места проживания более, чем на 15 километров, за исключением ряда случаев, например, посещение врача.
Согласно данным института Джонса Хопкинса, в Германии на сегодняшний день обнаружено более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, по данному показателю страна занимает 10-е место в мире. Умерли после заражения коронавирусом в Германии чуть более 36 тыс. человек.