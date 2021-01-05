Германия продлила карантин по коронавирусу до конца января

С 16 декабря в Германии вновь ввели жесткий карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые ограничительные меры подразумевают закрытие всех торговых точек до 10 января, кроме продуктовых магазинов и аптек, перевод большей части школ на дистанционное обучение, запрет на массовые мероприятия в праздники, продажу пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах.