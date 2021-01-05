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Германия продлила карантин по коронавирусу до конца января

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны решили продлить срок действия жесткого карантина по коронавирусу до конца января, сообщает ТАСС.

«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», — сказала Меркель по итогам совещания с главами регионов.

С 16 декабря в Германии вновь ввели жесткий карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые ограничительные меры подразумевают закрытие всех торговых точек до 10 января, кроме продуктовых магазинов и аптек, перевод большей части школ на дистанционное обучение, запрет на массовые мероприятия в праздники, продажу пиротехники и употребление алкоголя в общественных местах.

Сегодня Меркель также рассказала, что в регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация, жителям будет запрещено отдаляться от места проживания более, чем на 15 километров, за исключением ряда случаев, например, посещение врача.

Согласно данным института Джонса Хопкинса, в Германии на сегодняшний день обнаружено более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, по данному показателю страна занимает 10-е место в мире. Умерли после заражения коронавирусом в Германии чуть более 36 тыс. человек.

Ранее по теме: Меркель ожидает возвращения Германии к нормальной жизни осенью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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