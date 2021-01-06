Умер бывший губернатор Камчатки Бирюков
Бывший губернатор Камчатского края Владимир Бирюков скончался 6 января в возрасте 87 лет, говорится на сайте заксобрания региона. Причина смерти не уточняется.
Бирюков занимал должность губернатора региона с 1991 по 2000 год. В пресс-службе заксобрания отметили, что по его инициативе на Камчатке развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива и добычу газа.
С 1968 по 1977 год Бирюков работал начальником технического отдела, главным инженером и руководителем «Камчатрыбпрома». С 1977 по 1978 год занимал должность второго секретаря Камчатского областного комитета КПСС, в 1979 году – председателя Камчатского облисполкома.
С 1980 по 1990 год Бирюков был главным специалистом Камчатского отделения Гипрорыбпрома, зампредседателя агропромышленного комитета и директором «Камчатпищепрома». В 1990-1991 годах Бирюков занимал должность председателя Камчатского облисполкома.