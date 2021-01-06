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Умер бывший губернатор Камчатки Бирюков

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Бывший губернатор Камчатского края Владимир Бирюков скончался 6 января в возрасте 87 лет, говорится на сайте заксобрания региона. Причина смерти не уточняется.

Бирюков занимал должность губернатора региона с 1991 по 2000 год. В пресс-службе заксобрания отметили, что по его инициативе на Камчатке развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива и добычу газа.

С 1968 по 1977 год Бирюков работал начальником технического отдела, главным инженером и руководителем «Камчатрыбпрома». С 1977 по 1978 год занимал должность второго секретаря Камчатского областного комитета КПСС, в 1979 году – председателя Камчатского облисполкома.

С 1980 по 1990 год Бирюков был главным специалистом Камчатского отделения Гипрорыбпрома, зампредседателя агропромышленного комитета и директором «Камчатпищепрома». В 1990-1991 годах Бирюков занимал должность председателя Камчатского облисполкома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных