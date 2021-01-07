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Власти Бурятии обязали приезжающих сдавать тесты на коронавирус

Ведомости

Прилетающие в Бурятию самолетом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска должны будут сдавать тест на коронавирус, говорится на официальном портале республики.

«На данных территориях на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Требование будет действовать до 20 января. Тест на коронавирус приезжим будут делать бесплатно по месту пребывания, говорится в сообщении.

Осенью 2020 года Бурятия стала единственным регионом России, который ввел повторный локдаун из-за распространения коронавируса. В регионе с 16 по 30 ноября могли работать только продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, салоны связи и аптеки. Также продолжали работать столовые и кафе, которые организуют питание для сотрудников компаний, постояльцев гостиниц или жильцов общежитий. С 1 декабря магазины, общепит и предприятия сферы услуг возобновили работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных