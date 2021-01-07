Власти Бурятии обязали приезжающих сдавать тесты на коронавирус
Прилетающие в Бурятию самолетом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска должны будут сдавать тест на коронавирус, говорится на официальном портале республики.
«На данных территориях на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.
Требование будет действовать до 20 января. Тест на коронавирус приезжим будут делать бесплатно по месту пребывания, говорится в сообщении.
Осенью 2020 года Бурятия стала единственным регионом России, который ввел повторный локдаун из-за распространения коронавируса. В регионе с 16 по 30 ноября могли работать только продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, салоны связи и аптеки. Также продолжали работать столовые и кафе, которые организуют питание для сотрудников компаний, постояльцев гостиниц или жильцов общежитий. С 1 декабря магазины, общепит и предприятия сферы услуг возобновили работу.