Власти Бурятии обязали приезжающих сдавать тесты на коронавирус

Осенью 2020 года Бурятия стала единственным регионом России, который ввел повторный локдаун из-за распространения коронавируса. В регионе с 16 по 30 ноября могли работать только продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, салоны связи и аптеки. Также продолжали работать столовые и кафе, которые организуют питание для сотрудников компаний, постояльцев гостиниц или жильцов общежитий. С 1 декабря магазины, общепит и предприятия сферы услуг возобновили работу.