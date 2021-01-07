Лукашенко призвал белорусов «взять голову в руки»

«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь) оттуда предупреждает нас, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей... Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле», — приводит его слова агентство «БелТА».