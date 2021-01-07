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Лукашенко призвал белорусов «взять голову в руки»

Ведомости

Господь призывает белорусов задуматься о будущем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая храм Воздвижения Креста Господня в Минске в Рождество.

«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь) оттуда предупреждает нас, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей... Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле», — приводит его слова агентство «БелТА».

В противном случае граждане Белоруссии снова начнут «ходить в лаптях под плеткой», добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что сменить президента Белоруссии можно только путем проведения выборов. Комментируя протесты, Лукашенко сказал, что их участники представляют «меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало». Он пояснил, что некоторые молодые люди не согласны с результатами прошедших в августе выборов, однако они должны уважать выбор народа в целом.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По их итогам Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, после чего в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор, но с меньшей интенсивностью. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию. Россия, Китай и ряд других стран признали победу Лукашенко.

Ранее по теме: Лукашенко заявил, что народное собрание не станет изменять конституцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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