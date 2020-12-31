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Лукашенко заявил, что народное собрание не станет изменять конституцию

Ведомости

Всебелорусское народное собрание, которое состоится 11-12 февраля, не уполномочено вносить какие-либо изменения в конституцию Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно», — цитирует его агентство «БелТА».

Лукашенко обратил внимание на то, что народное собрание может стать конституционным органом, однако это нерешенный вопрос, который должен быть прописан в конституции и пройти референдум. Собрание, по его словам, должно «очертить ориентиры на пятилетку» и проработать вопросы, которые стоят перед народом республики.

Ранее Лукашенко заявил, что VI Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля. Депутаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 гг. и оценят механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить его в «сложнейших» внешних условиях.

Волнения в Белоруссии начались после проведения там президентских выборов. Часть населения страны вышла на массовые акции протеста после объявления официальных итогов голосования, согласно которым Лукашенко поддержало 80,08% избирателей.

Ранее по теме: Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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