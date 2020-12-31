Лукашенко заявил, что народное собрание не станет изменять конституцию
Всебелорусское народное собрание, которое состоится 11-12 февраля, не уполномочено вносить какие-либо изменения в конституцию Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно», — цитирует его агентство «БелТА».
Лукашенко обратил внимание на то, что народное собрание может стать конституционным органом, однако это нерешенный вопрос, который должен быть прописан в конституции и пройти референдум. Собрание, по его словам, должно «очертить ориентиры на пятилетку» и проработать вопросы, которые стоят перед народом республики.
Ранее Лукашенко заявил, что VI Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля. Депутаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 гг. и оценят механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить его в «сложнейших» внешних условиях.
Волнения в Белоруссии начались после проведения там президентских выборов. Часть населения страны вышла на массовые акции протеста после объявления официальных итогов голосования, согласно которым Лукашенко поддержало 80,08% избирателей.