Лукашенко заявил, что народное собрание не станет изменять конституцию

Лукашенко обратил внимание на то, что народное собрание может стать конституционным органом, однако это нерешенный вопрос, который должен быть прописан в конституции и пройти референдум. Собрание, по его словам, должно «очертить ориентиры на пятилетку» и проработать вопросы, которые стоят перед народом республики.