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Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

Этот подконтрольный орган не произведет впечатления на оппозицию и Запад
Глеб Мишутин Максим Иванов
BelTA Pool Photo via AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 28 декабря указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Оно должно пройти 11–12 февраля 2021 г. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства. Ранее в этот же день о созыве собрания объявил сам Лукашенко на специальном совещании.

Как заявил белорусский лидер, собрание в 2021 г. имеет много общего с первым таким собранием, которое Лукашенко своим указом созвал еще в 1996 г. – и тогда, и сейчас страна находится в трудном положении. 24 года назад на собрание вынесли программу социально-экономического развития и проект новой белорусской конституции, сейчас же о поправках в конституцию Лукашенко умолчал.

«Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется», – подчеркнул Лукашенко. По его словам, Всебелорусское народное собрание – это «важный орган прямого народовластия» в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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