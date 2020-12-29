Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собранияЭтот подконтрольный орган не произведет впечатления на оппозицию и Запад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 28 декабря указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Оно должно пройти 11–12 февраля 2021 г. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства. Ранее в этот же день о созыве собрания объявил сам Лукашенко на специальном совещании.
Как заявил белорусский лидер, собрание в 2021 г. имеет много общего с первым таким собранием, которое Лукашенко своим указом созвал еще в 1996 г. – и тогда, и сейчас страна находится в трудном положении. 24 года назад на собрание вынесли программу социально-экономического развития и проект новой белорусской конституции, сейчас же о поправках в конституцию Лукашенко умолчал.
«Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется», – подчеркнул Лукашенко. По его словам, Всебелорусское народное собрание – это «важный орган прямого народовластия» в республике.