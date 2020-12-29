Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

«Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется», – подчеркнул Лукашенко. По его словам, Всебелорусское народное собрание – это «важный орган прямого народовластия» в республике.