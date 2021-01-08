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На Украине начался жесткий карантин

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На Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится до 24 января, согласно решению, принятому правительством страны в начале декабря 2020 г,

«Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 с усилением ограничений с 8 до 24 января»: — говорится в документе. Решение принято в связи с совпадением традиционного пика заболеваемостью гриппом в январе-феврале и высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Согласно постановлению, кафе, бары и рестораны на 16 дней закрываются для посетителей и работают только на вынос. Запрещаются также массовые мероприятия, приостанавливается работа рынков, фитнес-цетров и развлекательных заведений. Закрываются детские сады, школы и вузы.

Продуктовые магазины, банки, аптеки и почта продолжают работу. Парикмахерские и салоны красоты также функционируют при условии предварительной записи. Работа общественного транспорта не ограничивается. Горнолыжные курорты продолжают функционировать при условиях соблюдения санитарных норм и социальной дистанции.

С 25 января до 28 февраля работа общепита будет ограничена по ночам (до 23:00 с прекращением расчетов в 22:00).

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 8 января 2020 г. в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 099 493 заболевших коронавирусом при 19 505 летальных случаях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных