На Украине начался жесткий карантин

«Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 с усилением ограничений с 8 до 24 января»: — говорится в документе. Решение принято в связи с совпадением традиционного пика заболеваемостью гриппом в январе-феврале и высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.