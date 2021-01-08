На Украине начался жесткий карантин
На Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится до 24 января, согласно решению, принятому правительством страны в начале декабря 2020 г,
«Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 с усилением ограничений с 8 до 24 января»: — говорится в документе. Решение принято в связи с совпадением традиционного пика заболеваемостью гриппом в январе-феврале и высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Согласно постановлению, кафе, бары и рестораны на 16 дней закрываются для посетителей и работают только на вынос. Запрещаются также массовые мероприятия, приостанавливается работа рынков, фитнес-цетров и развлекательных заведений. Закрываются детские сады, школы и вузы.
Продуктовые магазины, банки, аптеки и почта продолжают работу. Парикмахерские и салоны красоты также функционируют при условии предварительной записи. Работа общественного транспорта не ограничивается. Горнолыжные курорты продолжают функционировать при условиях соблюдения санитарных норм и социальной дистанции.
С 25 января до 28 февраля работа общепита будет ограничена по ночам (до 23:00 с прекращением расчетов в 22:00).
По данным Минздрава Украины, по состоянию на 8 января 2020 г. в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 099 493 заболевших коронавирусом при 19 505 летальных случаях.