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Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»

Ведомости

Харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», подтвердил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка», — сказал Степанов. (цитата по «РИА Новости»). Министр добавил, что далее компания должна подать регистрационную форму и досье препарата.

Глава украинского Минздрава отметил, что, хотя российская вакцина и является элементом «гибридной войны», но «все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины».

О подаче заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» харьковской фармкомпанией «Биолек» украинский политик Виктор Медвудчук заявил в начале января. По его словам, организовать производство российского препарата компания сможет в течение полугода. Возможный отказ от регистрации российской вакцины Медведчук назвал «преступным».

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса представляет собой «гибридное оружие против Украины», поэтому Киев откажется от нее.

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Ранее по теме: На Украине подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных