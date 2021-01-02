На Украине подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

Ранее, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину на платной основе. Однако Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. Впрочем, пока Украина не получила партию лекарства. Президент страны Владимир Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются.