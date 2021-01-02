На Украине подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
Украинская фармкомпания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил политик Виктор Медвудчук.
«30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек» ... обратилась в министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», — сообщил он.
Медведчук обратил внимание на то, что Центр. им. Гамалеи, разработавший вакцину, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. Организовать производство компания сможет через 3-6 месяцев, добавил он.
Отказ Украины от регистрации вакцины будет означать «преступное намерение власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса», добавил политик.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса представляет собой «гибридное оружие против Украины», поэтому Киев отказался от нее.
Ранее, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину на платной основе. Однако Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. Впрочем, пока Украина не получила партию лекарства. Президент страны Владимир Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются.
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.