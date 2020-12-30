Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса
Украина договорилась о поставках в страну 1,8 млн доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
«Министерство здравоохранения … заключило договор на поставку 1800000 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай)», – говорится в сообщении. Переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 г.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса представляет собой «гибридное оружие против Украины», поэтому Киев отказался от нее.
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
21 декабря Минздрав Белоруссии выдал российской вакцине против коронавируса «Спутник V» регистрационное удостоверение. Республика стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей российский препарат. Позже о закупках российской вакцины объявила Аргентина.