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Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса

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Украина договорилась о поставках в страну 1,8 млн доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

«Министерство здравоохранения … заключило договор на поставку 1800000 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай)», – говорится в сообщении. Переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 г.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса представляет собой «гибридное оружие против Украины», поэтому Киев отказался от нее.

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. 

21 декабря Минздрав Белоруссии выдал российской вакцине против коронавируса «Спутник V» регистрационное удостоверение. Республика стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей российский препарат. Позже о закупках российской вакцины объявила Аргентина.

Ранее по теме: Украина назвала российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных