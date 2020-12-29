Украина назвала российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием»
Российская вакцина от коронавируса представляет собой «гибридное оружие против Украины», поэтому Киев отказался от нее, сказал в интервью газете «День» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она – гибридное оружие России против Украины», – заявил он.
Кулеба сообщил, что существует «классический» путь получения вакцины через систему COVAX. Она позволяет договориться о поставках напрямую с производителями препаратов или взять долю лекарств из закупок стран с высоким уровнем дохода, которые в любом случае пополнят свои запасы в дальнейшем.
Ранее, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину на платной основе. Однако Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. Впрочем, пока Украина не получила партию лекарства. Президент страны Владимир Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа – раньше, чем в других государствах мира. Она была разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.