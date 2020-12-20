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Зеленский заявил о невозможности объяснить украинцам отказ от российской вакцины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной от коронавируса в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не поставляют нам вакцины, они не могут получать вакцины из России», — заявил Зеленский.

Украинский президент также рассказал, что разочарован решением американского лидера Дональда Трампа запретить экспорт разработанных в США вакцин от коронавируса до тех пор, пока ее не получат все американцы. По его словам, Киев вел переговоры с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускорении поставок, однако теперь вакцина поступит на Украину на несколько месяцев позже.

Зеленский добавил, что готовится к «информационной войне» в связи с отказом от российской вакцины.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о разработке «лайт-версии» вакцины «Спутник V». Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что вакцина будет представлять собой первый компонент «Спутника V». Иммунитет после прививки выработается в течение трех недель и будет защищать от коронавируса в течение трех-четырех месяцев.

Ранее по теме: Песков связал с конкуренцией реакцию Запада на российскую вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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