Зеленский заявил о невозможности объяснить украинцам отказ от российской вакцины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной от коронавируса в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.
«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не поставляют нам вакцины, они не могут получать вакцины из России», — заявил Зеленский.
Украинский президент также рассказал, что разочарован решением американского лидера Дональда Трампа запретить экспорт разработанных в США вакцин от коронавируса до тех пор, пока ее не получат все американцы. По его словам, Киев вел переговоры с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускорении поставок, однако теперь вакцина поступит на Украину на несколько месяцев позже.
Зеленский добавил, что готовится к «информационной войне» в связи с отказом от российской вакцины.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о разработке «лайт-версии» вакцины «Спутник V». Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что вакцина будет представлять собой первый компонент «Спутника V». Иммунитет после прививки выработается в течение трех недель и будет защищать от коронавируса в течение трех-четырех месяцев.