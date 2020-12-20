Зеленский заявил о невозможности объяснить украинцам отказ от российской вакцины

Украинский президент также рассказал, что разочарован решением американского лидера Дональда Трампа запретить экспорт разработанных в США вакцин от коронавируса до тех пор, пока ее не получат все американцы. По его словам, Киев вел переговоры с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускорении поставок, однако теперь вакцина поступит на Украину на несколько месяцев позже.