Мишустин заявил, что у России нет необходимости в импортных средствах защиты
Россия смогла в сжатые сроки нарастить до необходимого уровня объем производства средств индивидуальной защиты для населения, поэтому закупки этой продукции из-за рубежа практически прекратились. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
«Особо хотел бы отметить работу корпорации по производству средств индивидуальной защиты во время коронавируса. Это был очень серьезный проект, мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. Сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — приводятся его слова на сайте правительства.
Мишустин также напомнил о словах президента о необходимости наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, отметив важность развития «Ростеха» и в этом направлении.
Чемезов в свою очередь рассказал, что госкорпорация намерена увеличить долю гражданской продукции до 50% к 2025 г. На сегодняшний день эта доля составляет порядка 33%, добавил он.
По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировали 23 652 случая заражения коронавирусом, 454 пациента скончались, 21 677 выздоровели. За весь период в России выявлено 3 355 794 млн случая заражения коронавирусом.