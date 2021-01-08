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Мишустин заявил, что у России нет необходимости в импортных средствах защиты

Ведомости

Россия смогла в сжатые сроки нарастить до необходимого уровня объем производства средств индивидуальной защиты для населения, поэтому закупки этой продукции из-за рубежа практически прекратились. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«Особо хотел бы отметить работу корпорации по производству средств индивидуальной защиты во время коронавируса. Это был очень серьезный проект, мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. Сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — приводятся его слова на сайте правительства.

Мишустин также напомнил о словах президента о необходимости наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, отметив важность развития «Ростеха» и в этом направлении.

Чемезов в свою очередь рассказал, что госкорпорация намерена увеличить долю гражданской продукции до 50% к 2025 г. На сегодняшний день эта доля составляет порядка 33%, добавил он.

По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировали 23 652 случая заражения коронавирусом, 454 пациента скончались, 21 677 выздоровели. За весь период в России выявлено 3 355 794 млн случая заражения коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных