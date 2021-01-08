Мишустин заявил, что у России нет необходимости в импортных средствах защиты

«Особо хотел бы отметить работу корпорации по производству средств индивидуальной защиты во время коронавируса. Это был очень серьезный проект, мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. Сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — приводятся его слова на сайте правительства.